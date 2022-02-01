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Рубрика: В мире

Как спорт помогает развитию китайско-российских отношений

Текст: Ву Дэкунь (старший научный сотрудник Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук)
В последние годы сферы сотрудничества между Китаем и Россией продолжают расширяться. Помимо торгово-экономического взаимодействия, крепнет и дружба двух стран в сфере спорта: проводятся совместные спортивные состязания, спортсмены проходят совместную подготовку, и происходят обмены опытом в организации международных спортивных мероприятий.
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин и Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Основа китайско-российских спортивных обменов

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Почему отношения России и Китая находятся на самом лучшем этапе в истории

Документом, который открыл путь к спортивному сотрудничеству двух стран, стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. В нем говорится о развитии отношений в сферах культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, правовой системы, а также в спорте. За последние 20 лет Китай и Россия подписали ряд документов, направленных на совместное развитие спортивного сотрудничества. К примеру, Юань Вэйминь, директор Главного управления спортом КНР, и бывший тогда в должности председателя Государственного комитета России по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов подписали в 2003 году Китайско-российский план обменов в сфере спорта.

В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в формате видеоконференции объявили о его продлении. Главы двух стран высоко ценят вклад этого документа в поддержание дружбы между китайским и российским народами, а также в развитие спорта и спортивного движения.

Более того, Си Цзиньпин и Владимир Путин сами являются любителями спорта, а международные спортивные мероприятия, которые принимают Россия и Китай, становятся площадками для продвижения двусторонней дипломатии. Например, в 2014 году Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Сейчас же, несмотря на давление западных стран и попытки бойкотировать игры в Пекине, Владимир Путин будет присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады. Это в полной мере отражает сотрудничество Китая и России по различным вопросам и является важной основой для дальнейшего углубления обменов в сфере спорта между двумя странами.

Си Цзиньпин на трибуне во время церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Китайско-российское сотрудничество в сфере спорта продолжает углубляться

Спортивные обмены между Китаем и Россией становятся все более частым явлением благодаря развитию двусторонних отношений. В июле 2017 года в ходе визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным об активном расширении китайско-российских обменах в гуманитарной сфере. Стороны выразили заинтересованность в проведении Китайско-российских зимних и летних юношеских игр и Международного автомобильного ралли "Шелковый путь".

В июне 2018 года Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили китайско-российский товарищеский матч по хоккею среди молодежи в Тяньцзине. Лидеры двух стран приняли в подарок от команд футболки и запустили мяч в игру.

Си Цзиньпин отметил, что соревнования получились захватывающими, а в участниках чувствовалось дружеское отношение и уважение друг к другу. Китай готов работать с Россией для развития обменов и сотрудничества в хоккее и других видах спорта. Чтобы дружба могла передаваться из поколения в поколение, необходимо взаимодействие между молодежью двух стран. Владимир Путин считает, что у китайского хоккея большие перспективы, и есть надежда, что этот вид спорта станет новым свидетельством дружбы двух стран.

Китайские и российские регионы также активно взаимодействуют друг с другом в сфере спорта. Восемнадцатого января 2020 года на реке Хэйлунцзян на границе между Китаем и Россией прошел Международный товарищеский турнир по хоккею, организованный правительствами провинции Хэйлунцзян и Амурской области. Шестнадцатого декабря 2021 года Хэйхэский университет и Амурский государственный университет учредили совместную исследовательскую базу по обучению ледовым и зимним видам спорта для студентов китайских и российских вузов. Этот проект вписывается в рамки Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, способствует обменам и сотрудничеству в области спорта и культуры между китайскими и российскими университетами, а также вносит свой вклад в подготовку зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Расширение китайско-российского спортивного сотрудничества и вклад в развитие спорта двух стран

Китайско-российские отношения на сегодняшний день являются образцом взаимовыгодного сотрудничества для крупных держав во всем мире. Одна из важных составляющих такого сотрудничества - связь между народами. Только путем расширения обменов и достижения консенсуса китайско-российские отношения могут и далее оставаться стабильными и процветающими. Спорт как раз и является полем для развития обменов между народами.

В Китае считается, что дружба стоит на первом месте, а потом уже идет соперничество. Китай и Россия проводят совместные соревнования и тренировки, что также является символом дружбы. Благодаря такому тесному взаимодействию растет сотрудничество и в других областях. Такое взаимодействие имеет долгосрочную основу и призвано помочь народам двух стран лучше понять друг друга.

В 2022 году в Китае и России стартовал Год спортивных обменов. Несмотря на длительный характер выстраивания взаимодействия в этой сфере, при использовании преимуществ двух стран в области спорта можно добиться выдающихся результатов. Дружба между Китаем и Россией поддерживается не только официальными лицами, но и народами обеих стран.

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