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01.02.2022 09:46
Рубрика: В мире

КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

С 1 февраля власти КНДР смягчили ряд ограничений, которые касались находящихся в стране иностранных дипломатов, упростив практику проведения протокольных мероприятий. Кроме того, возобновлен прием заявок на приобретение из-за рубежа необходимых иностранцам товаров. Об этом "Российской газете" сообщил источник, хорошо осведомленный о ситуации в стране.

Фото: EPA-EFE/KCNA
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"МИД КНДР информировал аккредитованные в Пхеньяне посольства о том, что с 1 февраля в интересах создания более комфортных условий жизни и работы дипкорпуса смягчаются некоторые ограничения, введенные в начале 2020 г. для предотвращения коронавирусной инфекции", - рассказал "РГ" источник. Собеседник пояснил, что теперь число разрешенных участников протокольных мероприятий увеличено до 25 человек, тогда как ранее было можно не более десяти. Корейская сторона также сообщила о готовности возобновить практику предоставления поваров и официантов для приемов, проводимых в помещениях дипмиссий.

Кроме того, Управление по обслуживанию дипломатического корпуса (УПДК) МИД КНДР начало принимать заявки на приобретение и поставку из-за рубежа необходимых иностранцам товаров. Источник отметил, что "принятые корейской стороной решения порадовали дипломатов".

Данные послабления означают, что власти КНДР, возможно, начали полагать, что угроза COVID-19 снизилась, а потому можно пойти на определенные послабления. До сих пор КНДР сохраняла режим жесточайшей самоизоляции, и только недавно, в середине января, появились сообщения, что из КНДР в Китай раз в день стали ходить грузовые поезда, что означало возобновление сообщения Северной Кореи с внешним миром по суше.

Готовность УПДК МИД КНДР принимать заявки на закупку за рубежом товаров подтверждает спекуляции о том, что Страна чучхе действительно начала возобновлять более-менее регулярные связи с внешним миром. Согласно официальным данным властей КНДР, в стране пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: AFP/Noel Celis
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Отметим, что в настоящий момент в Пхеньяне функционируют посольства восьми стран: России, Китая, Кубы, Вьетнама, Сирии, Лаоса, Египта и Монголии. В посольствах Ирана и Камбоджи для присмотра за имуществом и поддержания объектов в рабочем состоянии оставлены по одному техническому работнику.

Дуайеном иностранного дипкорпуса в КНДР является посол Российской Федерации Александр Мацегора, который в должности посла находится в КНДР с 2015 года. Все остальные дипломатические представительства и офисы гуманитарных организаций заморозили свою деятельность в Северной Корее.

В мире Восточная Азия Северная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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