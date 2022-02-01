Латвия направит на Украину военных инструкторов

Латвия направит на Украину солдат-инструкторов. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на заявление премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша.

Отмечается, что накануне парламентская коалиция достигла договоренности по вопросу отправки инструкторов на Украину. Латвийские военные будут работать вместе с канадскими инструкторами, уже оказывающими поддержку Украине.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о планах своей страны поставлять Украине летальные и нелетальные вооружения. Он отметил, что детали плана будут обнародованы после осуществления поставок. Одновременно Пабрикс раскритиковал сдержанность ряда стран ЕС в вопросе предоставления Украине оборонной помощи.