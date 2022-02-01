Лавров: В переговорах по безопасности США концентрируются на второстепенных темах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон в вопросах гарантий безопасности предпочитает концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов.

При этом реакция США на требования России добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная, приводит ТАСС слова Лаврова. Российский министр заверил, что Москва будет настаивать на "честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства".

В отношении сведений, что США уже якобы получили от Москвы ответ на отправленные ранее предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, российский министр указал, что Вашингтон сделал это заявление "по недоразумению". Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, в данный момент Москва завершает межведомственные согласования поступивших от США предложений по вопросам безопасности.