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01.02.2022 19:36
Рубрика: Власть

Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности

Текст: Иван Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора указал госсекретарю США Энтони Блинкену на то, что Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности, передает РИА Новости.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Этот ключевой принцип международного права на евроатлантическом пространстве - недопустимость укреплять безопасность за счет безопасности других - наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению, - заявил министр. - И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал это в отдельном послании и направил его всем главам МИД стран ОБСЕ".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Лавров: В переговорах по безопасности США концентрируются на второстепенных темах

По словам Лаврова, он подтвердил Блинкену, что эту тему Россия "не позволит замотать". При этом российский министр подчеркнул, что "Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности". По его словам, реакция США и НАТО на этот ключевой вопрос была негативной.

"Эти договоренности предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других", - указал Лавров.

Лавров: В переговорах по безопасности США концентрируются на второстепенных темах

Текст: Иван Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонных переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон в вопросах гарантий безопасности предпочитает концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов.

При этом реакция США на требования России добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная, приводит ТАСС слова Лаврова. Российский министр заверил, что Москва будет настаивать на "честном разговоре и честном объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным

В отношении сведений, что США уже якобы получили от Москвы ответ на отправленные ранее предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины, российский министр указал, что Вашингтон сделал это заявление "по недоразумению". Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, в данный момент Москва завершает межведомственные согласования поступивших от США предложений по вопросам безопасности.

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