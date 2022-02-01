Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности

"Этот ключевой принцип международного права на евроатлантическом пространстве - недопустимость укреплять безопасность за счет безопасности других - наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению, - заявил министр. - И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал это в отдельном послании и направил его всем главам МИД стран ОБСЕ".

По словам Лаврова, он подтвердил Блинкену, что эту тему Россия "не позволит замотать". При этом российский министр подчеркнул, что "Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности". По его словам, реакция США и НАТО на этот ключевой вопрос была негативной.

"Эти договоренности предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других", - указал Лавров.