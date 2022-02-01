Российский "ледовый принц" обратился к аудитории по-китайски в ролике "Когда "Лебединое озеро" встретилось с зимней Олимпиадой в Пекине". Видео вышло в эфир 1 февраля на площадках Китайской глобальной телевизионной сети CGTN.

Вместе с Плющенко в видеоролике выступают китайская фигуристка Ли Цзыцзюнь, Алёна - первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно китайскими и российскими разработчиками, а также знаменитый китайский кулинарный блогер и волонтеры пекинской "белой" Олимпиады.

Акцент сделан на элементах зимних Олимпийских игр и народных традициях Пекина, а основным сюжетом является музыкальный эксперимент Алены, вдохновленной предстоящими Играми. С помощью искусственного интеллекта, виртуальной реальности, компьютерной анимации и других технических средств в видео передается дух "высокотехнологичной зимней Олимпиады".

Создатели ролика сделали аранжировку "Лебединого озера", в которую добавили элементы национальной и современной музыки. Танец Алены стилизован под самые известные элементы фигурного катания, чтобы подчеркнуть связь с зимними видами спорта.