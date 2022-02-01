Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке

Есть много примеров, когда видные ученые приходят к вере в Бога именно благодаря науке. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

Он сказал, что абсолютно убежден в том, что наука, хотя и имеет отдельный от религии предмет, но все же является средством познания окружающего мира, нередко приводящим многих ученых к Богу. "Красота и масштабность творения приводят к Творцу", - заявил Владимир Легойда.

Он обратил внимание на то, что именно христианство стояло у истоков научно-технического прогресса и дало будущим ученым карт-бланш на всестороннее окружающего мира, "который в языческом сознании был неприкосновенно сакральным", - заключил Легойда.