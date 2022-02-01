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01.02.2022 00:01
Рубрика: Культура

Лев Лещенко: Эстрада для меня уже не так важна, как раньше

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8669)
Лев Лещенко и не думает снижать темп жизни. Проекты - один за другим. Мир вокруг меняется со страшной скоростью. А Лещенко? Не может же он не меняться? К примеру, сегодня в моде рэперы - может, и ему пора петь в стиле рэп? Мы поговорили с мэтром нашей эстрады накануне его 80-летия.
Лев Лещенко отметит юбилей большим концертом в "Крокус Сити Холле" - "В созвездии Льва". Фото: Сергей Михеев Лев Лещенко отметит юбилей большим концертом в "Крокус Сити Холле" - "В созвездии Льва". Фото: Сергей Михеев
Лев Лещенко отметит юбилей большим концертом в "Крокус Сити Холле" - "В созвездии Льва". Фото: Сергей Михеев

Сегодня самое популярное среди ваших видео в Сети - дуэт с Анной Герман "Эхо любви", у него около 7 миллионов просмотров. Как вам кажется, почему?

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Лев Лещенко: "Эхо любви" - песня демократичная и простая для исполнения. И в ней заложено чувство. А вот "Соловьиную рощу" просто так не споешь. Слишком "голосовая", серьезная, требующая внимания.

Но зато новые вещи хорошо идут - и ваше видео "Спокойная ночь" Цоя с оркестром Антона Беляева набрало за миллион, и заводной ремейк "Соловьиной рощи", и "Напиток счастья" активно набирают посещения...

Лев Лещенко: А вот сонет Шекспира "Люблю, но реже говорю об этом" на прекрасную музыку Игоря Крутого лежит на YouTube и не имеет массового зрителя. Как и плод нашей коллаборации с Диной Гариповой, ролик "В душе молодой", где я читаю фрагмент из Маяковского "У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!". Залы в восторге, но интернет это не цепляет. Сейчас время "информации в единицу времени", людям задумываться некогда...

Тем не менее минувшей осенью в Главклуб на ваш концерт "Верните мне мой 1977-й" пришло не меньше тысячи поклонников.

Лев Лещенко: Большинство - 35-40-летние, те, кто слушал Лещенко детьми с родителями, кто вырос с песнями нашего поколения, и они слушали, хлопали, мы вместе пели припев "Прощай". А в начале января, когда мы с рэпером Loc-Dog вышли на сцену клуба "Урбан", публика ревела минут пять, пока я ее не успокоил, а когда мы с Сашей исполнили нашу совместную песню "Мы будем жить!" - скандировали, не отпускали. Потому что хороший рэп - это прежде всего хорошие стихи. Оксимирон, Баста, Loc-Dog - в этой субкультуре тоже есть яркие личности.

А как вы с Loc-Dog ом нашли друг друга?

Лев Лещенко: Через общих знакомых в музыкальной среде. Он однажды позвал меня сказать несколько слов в клипе "Взойдет" - там высказывались еще Ёлка и другие ребята. Я сказал о том, что да, все непросто, но надо как-то жить, думать - что-то такое. И из этой фразы у Саши родилась песня "Мы будем жить".

Выходит, теперь и вы стали рэпером. А до ковида еще и арии спокойно пели...

Лев Лещенко: И еще в прошлом году среди других записал и диск, где собрал свои романсы. Я, может быть, единственный сегодня на нашей эстраде певец-кроссовер, пою в самых разных жанрах, от оперы до рок-н-ролла - так мог еще Муслим, а сегодня, пожалуй, только Коля Басков может ответить и за оперную арию, и за эстрадную песню.

Теперь, я думаю, с моим зрителем надо разговаривать о жизни

Свой юбилей вы отмечаете большим концертом в "Крокус Сити Холле" - "В созвездии Льва".

Лев Лещенко: На сцене будет порядка 170 тонн аппаратуры, световой и звуковой. Я буду как бы улетать в звездное пространство, по сцене будет ездить аппарат Космолев. В первом отделении я спою свою классику - "Притяжение земли", "Городские цветы", "Команду молодости нашей" и другие песни. Во втором - будет такой капустник с друзьями и коллегами, их соберется под 30 человек, впервые на сцену выйдут вокальные ансамбли: трио Павлиашвили-Михайлов-Меладзе с неаполитанской песней, три наши красавицы Алсу-Жасмин-Зара споют арабески...

Фото: AP Photo
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Вы говорили, что от больших проектов собираетесь постепенно переключаться на что-то более камерное.

Лев Лещенко: Да, я теперь думаю, что с моим зрителем надо разговаривать, причем не только о песнях, но и о жизни, и хочу переформатировать концерты во что-то вроде творческих встреч. Я буду рассказывать о музыке, о жизни, о сегодняшних проблемах, перемежать это песнями, стихами, которых я знаю множество. Например, перед тем как спеть "За того парня", прочесть стих того же Рождественского о человеке маленьком, который, получив автомат маленький, пошел на войну, которая казалось маленькой, и там погиб. А потом мы поговорим: людям, думаю, интересно поделиться, обсудить проблемы, которыми они живут - и а я ведь знаю о них не понаслышке.

Известно, вы опекаете школу-интернат, дом престарелых, помогаете пожилым артистам...

Лев Лещенко: Да, у меня сегодня и культурный фонд, и благотворительный, помогаем людям деньгами, я даю благотворительные концерты... Эстрада - это для меня уже не так серьезно, как раньше: да, это моя эмоциональная подпитка, но я не могу сказать, что я в нее сейчас с головой погружен. Сегодня я пишу и пою просто потому, что мне это нравится.

Культура Музыка Поп-музыка

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