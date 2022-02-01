МИД России: Отсутствие главы Миссии ослабляет эффективность усилий ООН в Ливии

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что отсутствие согласованного членами Совета Безопасности ООН руководителя Миссии по поддержке в Ливии (МООНПЛ) ослабляет посреднический потенциал, авторитет и эффективность усилий организации.

"Настроены на продолжение поиска взаимоприемлемых развязок по остающимся вопросам руководства МООНПЛ для обеспечения ее полноценного функционирования, - отмечается в заявлении МИД. - Ожидаем, что Генеральный секретарь ООН в кратчайшие сроки представит достойную кандидатуру главы этой Миссии".

В МИД подчеркивают значение роли ООН и конкретно МООНПЛ в процессе мирного урегулирования ливийского кризиса. В Москве не видят альтернативы мирному решению ситуации в североафриканской стране. При этом прогресс на пути к долгосрочному политурегулированию, отмечают в МИД, может быть достигнут только при условии вовлечения всех влиятельных сил страны.

31 января Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о техническом продлении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) до 30 апреля.