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01.02.2022 15:03
Рубрика: Культура

Минкультуры России открыло сбор заявок на господдержку от кинофестивалей

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Кинофестивали, которые будут проводиться на территории нашей страны в 2022 году, смогут претендовать на получение финансовой поддержки от Минкультуры. Субсидии выдаются по итогам оценки кинофестивальным советом экспертов. Заявки от организаторов кинофестивалей принимаются с 1 по 10 февраля 2022 года. В ведомстве обещают, что проекты будут рассмотрены Кинофестивальным советом в срок до 20 февраля 2022 года. Организаторы в том числе смогут представить свои кинофестивали по видеоконференцсвязи.

Фото: Марс Медиа Энтертейнтмент
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С этого года информация о мероприятиях принимается исключительно в электронном виде. На специальную почту необходимо представить справку, краткое описание кинофестиваля и его историю проведения, а также обоснование господдержки.

"В этом году сбор заявок осуществляется в соответствии с новыми требованиями, изменился состав информации и форма их подачи. Это сделано, чтобы упростить работу Кинофестивального совета, а организаторы мероприятий могли бы выгоднее и подробнее презентовать свои инициативы. Лучшие из них эксперты традиционно будут рекомендовать Минкультуры России к поддержке", - рассказала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.

Подробнее о приеме заявок можно ознакомиться на сайте Минкультуры России.

Напомним, что в 2021 году поддержано проведение 55 международных и российских кинофестивалей, которым выделено 336 млн рублей. Киносмотры прошли более чем в 35 регионах страны. Среди них: 43-й Московский международный фестиваль, XXXI Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку", 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел", IV Международный фестиваль детского анимационного кино "Аниматика", Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана-2021". Ряд кинофестивалей в 2021 году получил финансовую поддержку Минкультуры России впервые (Фестиваль актуального научного кино ФАНК, Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" и другие).

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