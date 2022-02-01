Минстрой займется усовершенствованием ГИС ЖКХ

Минстрой собирается расширить функционал, обновить структуру платформы Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и модернизировать мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Система обеспечивает граждан, организации и органы власти необходимой информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы постоянно совершенствуем ГИС ЖКХ на основании обратной связи пользователей. Основной целью работы является создание максимально прозрачных отношений между гражданами и поставщиками услуг. Граждане смогут контролировать соблюдение условий по договорам ЖКУ, получать большее количество услуг онлайн, выбирать поставщиков этих услуг и многое другое", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

В частности, проведена доработка ГИС ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без предварительного проведения очного собрания. Это позволит популяризировать онлайн-формат собраний, что, в свою очередь, исключит возможность фальсификации результатов голосования, уменьшит затраты собственников на проведение собраний, отмечают в ведомстве.

Появилась возможность межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты в части предоставления субсидий и компенсаций на оплату коммунальных услуг. Это упрощает процесс получения таких выплат: теперь претендентам на субсидии не нужно самостоятельно получать справки у коммунальных организаций об отсутствии долгов за ЖКУ. Органы соцзащиты будут узнавать эту информацию из ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме.

В ближайшее время также планируется обновление мобильного приложения ГИС ЖКХ. Среди основных задач - создание более удобного интерфейса и предоставление пользователям новых сервисов.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля решением правительства оператором ГИС ЖКХ будет не "Почта России", а АО "Оператор информационной системы" (совместное предприятие "Почты России" и "Интер РАО").