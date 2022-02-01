Мишустин: К 2030 году господдержка будет предоставляться без бумажной волокиты

На очередном совещании по реализации правительственных стратегических инициатив развития до 2030 года премьер-министру Михаилу Мишустину доложили о первых результатах и планах федеральных проектов из социального блока. "Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы, и, конечно, ее результат оценивают сами люди", - подчеркнул глава кабмина.

Всего в социальном блоке десять стратегических инициатив, об одной - "Бизнес-спринт" - говорили на предыдущих совещаниях. Еще в прошлом году началось активное внедрение "Социального казначейства". Его главная задача - создать справедливую адресную систему поддержки граждан, при которой помощь получают именно те, кому она действительно необходима. "Проактивно - без каких-либо заявлений - предоставлялись одиннадцать мер поддержки, среди них сертификат на материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам", - напомнил Мишустин. Это затронуло 65 миллионов человек. "К 2030 году мы должны перевести все виды помощи - федеральные, региональные, муниципальные - на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал госуслуг, - заявил премьер. - И, конечно, должно сократиться время на их оформление - с нескольких дней до нескольких минут".

В свете нескольких лет пандемии коронавируса важной инициативой стало создание санитарного щита страны. Проект необходим для сохранения здоровья граждан и предотвращения возможных будущих эпидемиологических вызовов. "Надо научиться действовать на опережение - прогнозировать риски. При появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики", - подчеркнул председатель правительства. Грамотные эпидемиологи, ученые и исследователи в России имеются, сказал он, но их необходимо обеспечить всем необходимым для работы, продолжится создание в регионах современных инфекционных центров и лабораторий.

Масштабная задача по модернизации первичного звена здравоохранения выделена в самостоятельную стратегическую инициативу. Поликлиники страны на волне распространения штамма "омикрон" испытывают серьезные нагрузки. "Уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках - не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни - было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов", - считает Мишустин. Он обратил внимание на другие важные пункты. Современные технологии должны упростить запись к врачам и выдачу рецептов, необходимо сократить время ожидания на прием и, наконец, избавить медперсонал от бумажной работы и бесконечных отчетов.

Выплаты в электронном виде

В 2022 году на проактивные принципы "Социального казначейства" будут переведены все федеральные меры государственной поддержки семей с детьми, инвалидов и пожилых граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В прошлом году адресные выплаты - пособия беременным женщинам, выплаты на детей от 3 до 7 лет - с оценкой нуждаемости осуществлялись на основании одного заявления в электронном виде. "К 2024 году почти 80 миллионов граждан будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него", - рассказала зампред правительства.

Продолжится совершенствование процедуры установления инвалидности. В 2021 году начато применение заочного обезличенного освидетельствования: результаты медико-социальной экспертизы и программы реабилитации оформляются в электронном виде. "К 2024 году инвалидность будет устанавливаться без запросов документов у человека", - подчеркнула вице-премьер.

Почти 40 миллионов хронических пациентов после обследований смогут продлевать рецепты, не выходя из дома

К 2024 году в проактивном формате каждому человеку станут доступны цифровые сервисы в здравоохранении. "Например, для получения водительского удостоверения, разрешения на работу или получения инвалидности не нужно будет несколько раз сдавать одни и те же анализы, повторно проходить обследование у разных специалистов. Большинство сведений будут обновляться в автоматическом режиме при прохождении диспансеризации", - пояснила Голикова. Почти 40 миллионов хронических пациентов после обследований смогут продлевать рецепты, не выходя из дома, а дистанционное оформление справок и выписок исключит почти 300 миллионов ненужных визитов к врачам.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении предусматривает запуск в 2022 году новых сервисов в личном кабинете "Мое здоровье". Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут, по словам Голиковой, получать информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, - отслеживать статус подготовки своих документов и их прохождения по всем инстанциям.

Инициатива по совершенствованию медицинской реабилитации должна к 2024 году удвоить до более миллиона количество получающих ее граждан. Не менее 60 процентов медорганизаций получат для этого необходимое современное оборудование. В прошлом году правительство совместно с ведущими специалистами определило новую целевую модель медицинской реабилитации, проведен текущий аудит состояния системы. "С 2022 года начнется планомерное развитие инфраструктуры реабилитации и повышение охвата нуждающихся в ней граждан за счет внедрения и тиражирования высокотехнологичных методов", - заявила Голикова.

Страна за санитарным щитом

Извлекая опыт из пандемии коронавируса, правительство создает эффективный барьер для эпидемий сразу на трех рубежах: внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. Для людей, пояснила вице-премьер, это означает быструю, доступную и качественную диагностику инфекций, комфортный санитарный контроль на границе, возможность жить, учиться, работать и путешествовать без ограничений. "К 2024 году 80 процентов населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов, внедрим быстрые тесты на 43 инфекции, ускорив оказание помощи", - сказала замглавы кабмина.

В прошлом году в стране разработали семь тестов для диагностики пяти инфекций в течение часа, четыре уже производятся, а две находятся в стадии внедрения. Двукратное увеличение лабораторных возможностей 15 центров ПЦР-диагностики позволило сократить время исследований и обеспечить быструю передачу результатов на "Госуслуги". "В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию; подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций", - заявила Татьяна Голикова.

В рамках инициативы "Медицинская наука для человека" будут повышать отдачу исследований, включая разработку современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, методов и способов предотвращения заболеваний. В этом году в реализацию пойдут 11 уже отобранных проектов по клиническим исследованиям лекарств. "Доказательства их безопасности и эффективности позволят ввести в практику современные вакцины, в том числе от гриппа и туберкулеза, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска их возникновения", - перечислила вице-премьер некоторые будущие результаты.

Мастера своего дела

Для выполнения национальной цели "Всестороннее развитие личности" правительство подготовило две стратегические инициативы. Модернизация среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" сократит сроки обучения в колледжах, отметила Татьяна Голикова. Студенты смогут получать навыки и компетенции, необходимые для работодателя, а преобладающая часть образовательных программ будет уделена практической подготовке. Предприятия как заказчики кадров получат 350 тысяч квалифицированных работников, владеющих практическими навыками, готовых почти сразу приступить к работе.

Новую систему подготовки выстроят с учетом значительного роста в последние годы поступающих на среднее профессиональное образование. "Реализация проекта предоставит студентам возможность обучаться в колледжах, соответствующих современным требованиям, у педагогов и мастеров, владеющих актуальными навыками", - обрисовала зампред правительства перспективы.

Проект "Придумано в России" поддержит творческое предпринимательство. В школах креативных индустрий желающих научат создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий в кино, анимации, дизайна. "Первые 500 человек обучаются в таких школах в Кемерове, Владивостоке, Калининграде. До конца 2022 года откроются еще 32 школы, а к 2024-му школы креативных индустрий появятся во всех регионах страны", - сообщила вице-премьер. Пробные экземпляры продуктов можно будет изготовить в центрах прототипирования на базе творческих вузов. "К 2024 году более восьми тысяч творческих предпринимателей освоят креативные навыки, более 10 тысяч креативных команд создадут свои первые проекты", - рассчитывает Голикова.

В "Пушкинский" по "Пушкинской"

Проект "Пушкинская карта", который должен поддержать интерес молодежи к культуре, стартовал прошлой осенью и набирает обороты. В этом году номинал карт увеличен до пяти тысяч рублей. За сентябрь - декабрь их оформили более трех миллионов владельцев, им доступны 46 тысяч мероприятий. В 2022 году количество организаций культуры в проекте возросло - с четырех до пяти тысяч, мероприятий должно стать 75 тысяч. По словам Татьяны Голиковой, до сих пор наибольшим спросом пользовались спектакли и концерты. Теперь у них появилась сильная конкуренция, ведь со вчерашнего дня по инициативе президента по "Пушкинской карте" можно сходить в кинотеатры на российские фильмы. "На данный момент билеты приобретены более чем на 200 тысяч рублей. В 2022 году билеты можно будет купить на 32 премьеры, а также на ретроспективные показы классики", - сказала вице-премьер. К программе уже подключились 300 кинотеатров. Каждый третий кинотеатр находится в сельской местности.

Россия зовет

Еще одна инициатива социального блока больше ориентирована на иностранцев. Проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна" направлен на качественное улучшение притока людей в Россию, объяснил вице-премьер Алексей Оверчук. Реализуется он по трем направлениям: качественная образовательная миграция, бизнес-миграция, формирование потока востребованной трудовой миграции. В правительстве ожидают, что к 2024 году не менее 20 тысяч ответственных и добросовестных иностранных студентов по окончании российских вузов останутся в стране. "Ежегодно не менее 8,5 тысячи талантливых иностранных студентов станут получателями дополнительных выплат", - рассказал зампред правительства. Часть миграционных процедур планируется перевести за рубеж. К 2024 году, по словам Оверчука, три центра миграционной поддержки откроются в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.