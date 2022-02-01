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01.02.2022 16:06
Рубрика: Власть

Мишустин: К 2030 году господдержка должна предоставляться без бумажной волокиты

Текст: Владимир Кузьмин
На очередном совещании по реализации правительственных стратегических инициатив развития до 2030 года премьер-министру Михаилу Мишустину доложили о первых результатах и планах федеральных проектов из социального блока. "Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы, и конечно ее результат оценивают сами люди", - подчеркнул глава кабмина.

Всего в социальном блоке десять стратегических инициатив. Еще в прошлом году началось активное внедрение "Социального казначейства". Его главная задача - создать справедливую адресную систему поддержки граждан, при которой помощь получают именно те, кому она действительно необходима. "Проактивно - без каких-либо заявлений - предоставлялись одиннадцать мер поддержки, среди них сертификат на материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам", - напомнил Мишустин. Это затронуло 65 миллионов человек.

Фото: Сергей Куксин
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- К 2030 году мы должны перевести все виды помощи - федеральные, региональные, муниципальные - на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал госуслуг, - заявил премьер. - И, конечно, должно сократиться время на их оформление - с нескольких дней до нескольких минут.

В свете нескольких лет пандемии коронавируса важной инициативой стало создание санитарного щита страны. Проект необходим для сохранения здоровья граждан и предотвращения возможных будущих эпидемиологических вызовов. "Надо научиться действовать на опережение - прогнозировать риски. При появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики", - подчеркнул председатель правительства. Грамотные эпидемиологи, ученые и исследователи в России имеются, сказал он, но их необходимо обеспечить всем необходимым для работы, продолжится создание в регионах современных инфекционных центров и лабораторий.

Масштабная задача по модернизации первичного звена здравоохранения выделена в самостоятельную стратегическую инициативу. Поликлиники страны на волне распространения штамма "омикрон" испытывают серьезные нагрузки. "Уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках - не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни - было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов", - считает Мишустин. Он обратил внимание на другие важные пункты. Современные технологии должны упростить запись к врачам и выдачу рецептов, необходимо сократить время ожидания на прием и, наконец, избавить медперсонал от бумажной работы и бесконечных отчетов.

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