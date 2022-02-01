Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю тринадцатой годовщиной интронизации.
По словам главы правительства, все эти годы архипастырская деятельность главы Русской православной церкви направлена на укрепление православной веры, развитие духовного образования, просвещение людей, нравственное и патриотическое воспитание молодежи, социальное служение, а также на сохранение и возрождение национальной культуры
"Под Вашим предстоятельством Церковь многое делает для укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия", - говорится в поздравлении.