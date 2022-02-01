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01.02.2022 00:00
Рубрика: Общество

На 85-м году ушел из жизни сценарист, драматург, режиссер Виктор Мережко

Текст: Лариса Ионова, Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
На 85-м году ушел из жизни сценарист, драматург, режиссер, большой друг "РГ" Виктор Мережко. Он всегда с радостью рассказывал о новых съемках, готовящихся к выходу фильмах - своих и чужих по его сценариям. Доброжелательный, интеллигентный, тонко чувствующий время и, несмотря ни на что, оптимист - уверенный в себе и относящийся с большим уважением к собеседнику. "Человек обязательно должен быть героем. Тогда он выживает", - рассказывал он "РГ", когда снимал на Дону свой сериал "Хуторянин" о непростой судьбе российского фермера.
Виктор Мережко всю жизнь писал о простом человеке, ищущем своего тихого счастья. Фото: Константин Завражин Виктор Мережко всю жизнь писал о простом человеке, ищущем своего тихого счастья. Фото: Константин Завражин
Виктор Мережко всю жизнь писал о простом человеке, ищущем своего тихого счастья. Фото: Константин Завражин

Он родился в 1937 году на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области. Так что "Хуторянин" появился совсем не случайно. А в 1952 году переехал с семьей на Украину, под Черкассы. С кинематографом свою судьбу связал не сразу. Работал инженером-технологом в издательстве во Львове. В 1964-м поступил во ВГИК. Первый фильм по его сценарию вышел в 1967 году - короткометражка "Зареченские женихи".

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Виктор Мережко: Человек обязательно должен быть героем

А потом пришел настоящий успех. Всего по его сценариям было снято более 50 фильмов. Из них немало культовых, народных картин, в том числе "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться". Большие работы вместе с большими художниками - Никитой Михалковым, Романом Балаяном, Леонидом Марягиным. Но без сценария Мережко они не состоялись бы.

Ирина Купченко, которая сыграла главную роль в "Одинокой женщине...", не раз признавалась, что сначала играть в фильме не хотела: на первый взгляд слишком бытовая история. Но как только прочитала сценарий, поняла, что эта роль для нее. Сценарий, по ее словам, был безупречен. Эти картины объединяет одно: все они о простом человеке, ищущем своего тихого счастья. О женщине, которая хоть и в горящую избу легко войдет, но бесконечно одинока и мечтает о любви.Мережко умел вывести эти, казалось бы, бытовые истории на высокий уровень драмы. В них первоклассно сыграли великие актрисы: Нонна Мордюкова, Наталья Гундарева, Людмила Гурченко, Ирина Купченко.

"Я был настолько успешным сценаристом, что мне в голову не приходило самому что-то снять", - говорил Виктор Иванович. Но решил все-таки снимать. А своей режиссерской удачей считал дилогию про Соньку Золотую Ручку, сериал "Подземный переход", "Хуторянина".

Мережко также был ведущим "Кинопанорамы" и программы "Мое кино", первым президентом академии "Ника", председателем правления Дома кино, придумал "Киношок".

Из интервью "РГ"

Как отличается герой 70-х, 90-х годов и нынешних времен?

Виктор Мережко: На это ярко отвечает кинематограф. Семидесятые - это человек, который верит в завтрашний день, и потому эти фильмы, несмотря на все мелочи неустроенного социалистического быта, все равно легки и оптимистичны. Их посмотришь - и остается чувство радостного удовлетворения. Восьмидесятые - это "Полеты во сне и наяву", разложение личности, воли. Девяностые - беспредел, "бумеры" и братки. А сегодняшнее время я бы охарактеризовал так: мы живем во что бы то ни было, несмотря ни на что.

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