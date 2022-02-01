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01.02.2022 06:00
Рубрика: Экономика

На кого пойти учиться, чтобы быстро и выгодно найти работу

Текст: Георгий Панин
На российском рынке труда на данный момент не хватает специалистов практически во всех отраслях. В наибольшем дефиците сейчас курьеры, грузчики, строители, медики и складские работники.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" Мария Кислова, директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent, назвала два пути привлечения нужных специалистов, а также дала совет, на кого стоит учиться, чтобы быть востребованным на рынке:

Фото: iStock
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- В крупных онлайн-сервисах поиска работы число вакансий по дефицитным профессиям показывает рост в 30-40 процентов в сравнении с началом прошлого года. Число же размещенных резюме за тот же период выросло всего на 4-5 процента.

Такая нехватка рабочей силы в большинстве случаев связана с отъездом мигрантов, с экстенсивным ростом самозанятости в стране и демографией.

Также не менее важно отметить изменившееся поведение людей и их отношение к работе. В нестабильной во всем мире ситуации люди просто стали меньше инициативны в поисках новой работы и смене существующей.

Как привлечь хороших специалистов

Для того, чтобы привлечь на рынок труда необходимых специалистов, есть два пути: быстрый и долгий.

Фото: iStock
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Первый связан с тем, что компаниям придется улучшать условия труда, платить выше зарплату, вводить формат удаленной работы и неполной занятости, компенсировать проезд и питание, а иногородним сотрудникам предоставлять жилье.

Но такое, наверное, возможно только для избранных специалистов - тех, в ком работодатель нуждается больше всего.

Идя долгим путем, предприятие само организует обучающие (и, как правило, бесплатные) курсы для новых сотрудников. Либо заключает договор с обучающими центрами, которые ведут курсы переподготовки по востребованным на рынке профессиям.

На кого пойти учиться

Во-первых, это специалисты в области интернет-технологий: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, системные администраторы, тестировщики.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Во-вторых, инженеры-проектировщики: конструкторы, архитекторы.

В-третьих, врачи, особенно узкопрофильные: кардиологи, хирурги, офтальмологи, логопеды, эндокринологи, диетологи и так далее.

В-четвертых, также большая нехватка наблюдается среди педагогов.

В-пятых, не потеряют своей востребованности на рынке и квалифицированные рабочие: слесари, сантехники, электрики, сварщики, мастера по ремонту часов, обуви, одежды.

В-шестых (для сведения), Американское бюро статистики труда называет в числе самых востребованных профессий на ближайшие 5-10 лет учителей, ученых, врачей, а также медсестер, программистов, производителей креативного контента и маркетологов всех мастей: бренд-менеджеров, таргетологов, аналитиков, копирайтеров, специалистов по рассылкам и соцсетям.

Уходящие профессии

Профессии работников фаст-фута, кассиров, бухгалтеров, секретарей и администраторов, официантов, грузчиков, поваров, охранников, ресепшионистов и многие другие - либо совсем уйдут в прошлое, либо попадут под существенное сокращение из-за замещения их функционала машинами и алгоритмами.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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