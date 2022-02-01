На Украине назвали Минские соглашения "невыполнимыми"

"Попытка имплементации соглашений может привести к внутреннему развалу в стране, - заявил глава СНБО. - Уже при его подписании было понятно, что их выполнение невозможно". По его мнению, необходим новый документ, который "заставит Россию отвести войска и танки".

Заявления Данилова являются "абсолютно провокационными и продолжают разрушать Украину", считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с RT сенатор отметил, что "единственная возможность решить ситуацию в Донбассе - это соблюдение Минских соглашений, а люди, которые считают, что надо подписать договоренности, а потом не выполнять, также способствуют разрушению страны".