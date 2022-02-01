Начался прием заявок НКО на предоставление президентских грантов

В Кремле сообщили о начале приема заявок некоммерческих организаций на предоставление президентских грантов.

"С 1 февраля по 15 марта 2022 года принимаются заявки на участие во втором конкурсе на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества в 2022 году", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В 2022 году на президентский грант смогут также претендовать и некоммерческие неправительственные организации, занимающиеся защитой прав заключенных.

Среди других направлений, включенных в конкурс, указаны сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и еще некоторые другие сферы.

Как отмечается в сообщении, заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронном виде на официальном сайте Фонда президентских грантов - президентскиегранты.рф. Победители будут определены в июне 2022 года, финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля 2022 года.