Пять привычек, которые ведут к накоплению висцерального жира

Новости

Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах 11:50
В украинской армии создадут 20 новых бригад 11:48
Умер актер из "Властелина колец" Пит Смит 11:46
"Газпром" в два раза нарастил транзит газа через Украину в Европу 11:43
ДНР может обратиться к России за военной помощью 11:42
Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности 11:40
Британия откажется от обязательной вакцинации медработников 11:29
Крупную партию автоматов для зарубежного заказчика произвели в России 11:21
СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша может передать Украине ПЗРК "Гром" и беспилотники 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 11:51
Рубрика: Общество

Пять привычек, которые ведут к накоплению висцерального жира

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Висцеральный жир в отличие от подкожного окружает жизненно важные органы, вызывает проблемы со здоровьем и может стать причиной серьезных заболеваний. Причиной накопления этого жира является образ жизни.

Фото: istock
Назван популярный напиток, который может вызвать остановку сердца

Пять привычек, которые неизбежно приведут к увеличению количества висцерального жира в организме, перечислил портал Eat This Not That. Первым в списке стоит сидячий образ жизни. Взаимосвязь простая: из-за низкой физической активности метаболизм замедляется, расход калорий падает. Решение проблемы логичное - искать возможность больше двигаться.

К накоплению висцерального жира ведет также хронический стресс и высокий уровень кортизола. Этот гормон вырабатывается в коре надпочечников и выполняет ряд важных функций, в том числе - адаптироваться к стрессовым ситуациям. Но если человек находится в напряжении постоянно и не умеет расслабляться, то повышенный кортизол повлечет за собой накопление жировой ткани. Кстати, любая физическая активность ведет к выбросу эндорфинов, снижению стресса и улучшению настроения.

Третья привычка - это употребление большого количества обработанного сахара. Это вовсе не означает привязанность к булочкам и конфетам. Много сахара содержится во фруктовых соках, газировке, спортивных и энергетических напитках и в некоторых разновидностях кофе типа латте. Все эти напитки быстро повышают уровень сахара в крови и усиливают чувство голода. Лучшее решение этой проблемы - употреблять поменьше полуфабрикатов, сладких напитков и увеличить потребление чистой воды.

Четвертая привычка - частое употребление алкоголя. Особенно это касается коктейлей, которые содержат много сахара. Алкоголь подавляет процесс окисления жиров, повышает уровень кортизола, и влияет на уровни лептина и грелина, гормонов, участвующих в обмене веществ. Нужно снизить употребление алкоголя и отказаться от сладких коктейлей.

Пятая привычка связана с пристрастием к полуфабрикатам и рафинированной пище. Недостаток клетчатки ведет к накоплению висцерального жира. Клетчатка нормализует перистальтику кишечника, снижает уровень холестерина, регулирует уровень сахара в крови. Содержится она во фруктах, овощах, бобовых, орехах и семечках.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
ФАС рассказала, как новый порядок расчета цен на электроэнергию скажется на ценах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым