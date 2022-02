Пять привычек, которые ведут к накоплению висцерального жира

Висцеральный жир в отличие от подкожного окружает жизненно важные органы, вызывает проблемы со здоровьем и может стать причиной серьезных заболеваний. Причиной накопления этого жира является образ жизни.

Пять привычек, которые неизбежно приведут к увеличению количества висцерального жира в организме, перечислил портал Eat This Not That. Первым в списке стоит сидячий образ жизни. Взаимосвязь простая: из-за низкой физической активности метаболизм замедляется, расход калорий падает. Решение проблемы логичное - искать возможность больше двигаться.

К накоплению висцерального жира ведет также хронический стресс и высокий уровень кортизола. Этот гормон вырабатывается в коре надпочечников и выполняет ряд важных функций, в том числе - адаптироваться к стрессовым ситуациям. Но если человек находится в напряжении постоянно и не умеет расслабляться, то повышенный кортизол повлечет за собой накопление жировой ткани. Кстати, любая физическая активность ведет к выбросу эндорфинов, снижению стресса и улучшению настроения.

Третья привычка - это употребление большого количества обработанного сахара. Это вовсе не означает привязанность к булочкам и конфетам. Много сахара содержится во фруктовых соках, газировке, спортивных и энергетических напитках и в некоторых разновидностях кофе типа латте. Все эти напитки быстро повышают уровень сахара в крови и усиливают чувство голода. Лучшее решение этой проблемы - употреблять поменьше полуфабрикатов, сладких напитков и увеличить потребление чистой воды.

Четвертая привычка - частое употребление алкоголя. Особенно это касается коктейлей, которые содержат много сахара. Алкоголь подавляет процесс окисления жиров, повышает уровень кортизола, и влияет на уровни лептина и грелина, гормонов, участвующих в обмене веществ. Нужно снизить употребление алкоголя и отказаться от сладких коктейлей.

Пятая привычка связана с пристрастием к полуфабрикатам и рафинированной пище. Недостаток клетчатки ведет к накоплению висцерального жира. Клетчатка нормализует перистальтику кишечника, снижает уровень холестерина, регулирует уровень сахара в крови. Содержится она во фруктах, овощах, бобовых, орехах и семечках.