Землю накроют магнитные бури из-за выброса солнечной плазмы

Волна плазмы, выброшенная Солнцем, достигнет Земли 2 февраля. Корональные выброс массы спровоцирует магнитные бури среднего уровня G2, которые продлятся два дня.

Как сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды, облако вещества появилось из-за вспышки на Солнце. Явление было средней силы - класса М, продолжалось более четырех часов и было направлено в сторону нашей планеты. Скорость облака составляет примерно 662 километра в секунду. Оно достигнет Земли утром 2 февраля по московскому времени.

Как указано в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 2 февраля вероятность магнитной бури равна сорока процентам. Магнитосфера в этот день оценивается как возбужденная. С вероятностью в десять процентов слабая магнитная буря уровня G1 состоится в ночь со 2 на 3 февраля.