Назван популярный напиток, который может вызвать остановку сердца

Чрезмерное употребление энергетических напитков может вызвать внезапную остановку даже у здоровых людей. Главная опасность подобных продуктов заключается в высокой концентрации в них кофеина, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

В статье отмечается, что энергетики содержат "замаскированный" кофеин в виде гуараны, которая содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна.

Исследователи предупреждают, что при смешивании с другими популярными веществами, такими как женьшень и таурин, гуарана может генерировать "неопределенные взаимодействия". При этом с наибольшими проблемами сталкивались те, кто смешивал энергетики с алкогольными напитками.

"Энергетические напитки, некоторые напитки и некоторые добавки, содержащие стимуляторы, могут привести к критическим и необратимым сердечно-сосудистым заболеваниям у молодого населения", - отмечают авторы статьи.

По словам врачей, чтобы снять риск смерти при аритмии необходимо успеть восстановить сердечный ритм в течение нескольких минут.