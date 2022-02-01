Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне"

В Британии назвали симптомы "омикрона", которые проявляются на коже. По свидетельствам больных, а также наблюдениям врачей, к ним относятся изменение цвета кожи, сыпь, сухость и зуд, сообщает The Sun.

Так, в центре по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что если у человека бледная, серая или синяя кожа, то это может быть предупреждающим признаком "омикрона". Это редкое осложнение, но в серьезных случаях оно означает нехватку кислорода в крови.

Данные из приложения ZOE Symptom Tracker также показывают, что у зараженных людей случается кожная сыпь двух видов. Первый больше похож на крапивницу в виде зудящих шишек на коже и начинается с сильного зуда ладоней или подошв. Второй напоминает потницу по всему телу, хотя чаще встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп. Причем, при "омикроне" этот признак чаще встречается у молодых людей.

Также "омикрон" может проявляться в виде воспаленной кожи пальцев ног с зудом, волдырями и отеком. Пальцы при этом могут выглядеть красными или фиолетовыми, а у некоторых пациентов даже могут появиться болезненные шишки или гной.

Кроме того, издание сообщает, что многие люди, которые подхватывают "омикрон", испытывают симптомы, похожие на простуду - сухие и потрескавшиеся губы.

Наконец, эксперты CovidSkinSigns также сообщали о зараженных, у которых появилась экзема на шее и груди. Пораженнная область кожи обычно розового цвета и очень зудит. Этот признак "может появиться в любое время во время или после заражения и обычно длится долго".

Ранее пульмонолог Александр Пальман рассказал, чем отличается кашель при "омикроне". По его словам, пациенты с этим штаммом чаще сталкиваются с горловым, а не легочным кашлем.