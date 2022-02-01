Названы синонимы слова "февраль" в русском языке

"Сечень", "лютень", "бокогрей", "кривые дороги", - февраль, как и каждый месяц в году, имеет свой лексический портрет и набор ярких синонимов. О пословицах и поговорках, связанных с февралем, а также о его неповторимых фольклорных названиях рассказала автор портала "Современный русский", кандидат филологических наук Тамара Скок.

По мнению лингвиста, самые меткие определения этого месяца: сечень, лютень и бокогрей.

В старину февральские метели заметали целые деревни до самых крыш, за лютые вихри и пронизывающие ветра его и прозвали лютнем, сечнем.

"Однако название "сечень" связано не только с секущими ветрами и рассечением зимы: в это время начинали сечь, рубить деревья, освобождая место под будущие пашни", -объясняет Тамара Скок.

Самым позитивным прозвищем февраля филолог считает "бокогрей", потому что во второй его половине явно ощущается тепло приближающейся весны.

Также те, кто не любит в речи повторы, могут употреблять старинное название февраля "снежень". Ведь народные предания гласят, что у февраля два друга- метель да вьюга, поясняет лингвист.

К слову, в народных приметах и поговорках признаки февраля фиксируются по-разному: "Февраль зиме рога сшибает", "Февральский снег весной пахнет".

В середине февраля, по словам русиста, отмечали так называемые Починки, с которыми напрямую связана пословица: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Именно в это время рачительные хозяева принимались за починку ездового и пахотного инвентаря.

Раньше февраль, пишет Тамара Скок, - это еще и пора лютого голода, причем не только для диких зверей и птиц, но и для домашних, и потому во второй половине месяца, когда корма были на исходе, взывали о помощи к Агафье Коровнице, молясь о защите и сохранении домашнего скота.

И сегодня февраль - очень важный месяц в году. По нему не только определяют високосный год, но 1 февраля начинается Новый год по китайскому календарю.