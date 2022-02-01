Не Samsung. Определен лучший смартфон в России

Ресурс Hi-tech Mail.ru подвел итоги ежегодной премии "Лучший гаджет", где по результатам пользовательского голосования были выбраны лучшие смартфоны, планшеты, телевизоры и другая электроника и бытовая техника в России.

Смартфоном года был признан Apple iPhone 13 Pro Max. Он также получил первое место в категории камерофонов. Самым доступным флагманом оказался Xiaomi 11T Pro, а Samsung Galaxy Z Fold3 стал лучшим складным смартфоном с водозащитой. Приз за лучший дизайн взял Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition.

В категории игровых флагманов лидерство взял ASUS ROG Phone 5s, а по лучшим по соотношению цены и качества россияне назвали Poco X3 Pro.

С полным перечнем лучших девайсов во всех категориях можно ознакомиться на сайте Hi-tech Mail.ru.