Небензя: Минские соглашения должны исполняться всем пакетом

Выполнение Минских соглашений должно быть полным, а не выборочным, по частям, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом российский дипломат заявил на брифинге.

"К сожалению, украинские власти открыто заявляют, что минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям, - передает РИА Новости слова российского полпреда. - Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет".