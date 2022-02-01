Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине

Проведенное в СБ ООН заседание по ситуации вокруг Украины - это провокация, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. Напомним, в понедельник 31 января прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором в адрес Москвы были выдвинуты ничем не подкрепленные обвинения в "агрессии в отношении Киева".

"Мы заявили вчера на заседании, которое было созвано США, что изложение этих вещей так, как они это сделали вчера - оно подобно призыву к войне. - передает РИА Новости комментарий Небензи по поводу прошедшего заседания. - Это действительно была провокация".

Российский дипломат подчеркнул, что Запад стремится свести разговор с РФ по гарантиям безопасности к так называемому урегулированию на границе с Украиной.

При этом, по его словам, Вашингтон старается создать впечатление, что "Москва якобы специально нагнетает напряженность, чтобы разменять ее потом на большую уступчивость США и НАТО".