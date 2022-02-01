Новогодний Гала-концерт Медиакорпорации Китая показал рекордные рейтинги

Его программа включала песни, танцы, комедийные миниатюры. А ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до наступления года Тигра.

На сцене выступили как известные всей стране звезды, так и молодые исполнители. Зрители смогли оценить и новейшие технологические решения, в том числе дополненную реальность.

Фото: Медиакорпорация Китая

И судя по рейтингам, концерт удался. По предварительным данным, его посмотрело почти 22 процента аудитории. В соцсетях же отдельные ролики с нарезкой из эфира посмотрели почти 5 миллиардов раз. Транслировали и освещали шоу свыше шестисот СМИ более чем в 170 странах и регионах мира. Зарубежная аудитория по сравнению с 2021-м увеличилась почти вдвое.

В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.