Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля

Введение обязательной вакцинации в Австрии, должно состояться не позднее 8 февраля. Ранее планировалось, что это произойдет 1 февраля. Но федеральный совет обсудит вопрос 3 февраля, затем документ должен подписать президент, сообщает телеканал OE24.

"Парламентская процедура в федеральном совете, а также подписи федерального президента и канцлера, как ожидается, состоятся в начале февраля. Затем принятый закон об обязательной вакцинации против COVID-19 будет опубликован в федеральном законодательном бюллетене и после этого вступит в силу", - говорится на сайте министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн информировал, что до середины марта предусматривается переходный период. А с 15 марта сотрудники полиции будут проверять сертификат о прививках во время плановых проверок. Если документа не окажется, будет взиматься штраф в размере 600 евро.

Министерство возлагает большие надежды на "ускоренные процедуры", то есть на то, что люди будут платить сразу. Однако судебная система ожидает более ста тысяч дополнительных судебных дел, которые обойдутся не менее чем в 150 миллионов евро.

С 1 февраля в Австрии срок действия прививки от коронавируса будет сокращен с девяти до шести месяцев после второго укола. В этой связи свыше 235 тысяч человек теряют запись в паспорте о прививках. Однако правительство отказывается предоставлять переходный период с продленным сроком вакцинации.