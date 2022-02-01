Новости

РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 21:55
В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году 21:49
Премьер Венгрии Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:37
Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:35
Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке 21:33
Ученые установили, что COVID-19 может передаваться через слезы 21:13
Депутат предложил дополнить гарантии работников в Трудовом кодексе 21:10
Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель" 21:06
Около 3 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:03
Покупки книг по духовной литературе выросли почти на треть 21:02
Патриарх Кирилл: Церковь никогда не смирится с расколом и не примет ереси 21:00
Орбан: Антироссийские санкции оказались вреднее для Венгрии, чем для России 21:00
Глава Минсельхоза объяснил, зачем запрещать экспорт аммиачной селитры 21:00
Путин надеется обсудить с Макроном вопросы безопасности и Украину 20:57
В Ленобласти школьникам запретили ходить в музеи 20:34
Путин: Украина для США - инструмент сдерживания России 20:25
Путин заявил, что Запад проигнорировал принципиальные озабоченности России по безопасности 20:15
Экспорт аммиачной селитры остановлен на два месяца 20:15
Глава ДНР: Киев готовит новые провокации 20:12
Путин оценил переговоры с Виктором Орбаном 19:54
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от вакцинации 19:53
МИД России: Отсутствие главы Миссии ослабляет эффективность усилий ООН в Ливии 19:49
Сборная Южной Кореи досрочно вышла на ЧМ-2022 по футболу 19:40
Клюге: ВОЗ готова сразу рассмотреть заявки по любым вакцинам из России 19:10
Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО 19:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 21:03
Рубрика: Власть

Около 3 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Путин обсудил с премьером Венгрии проекты в энергетике и борьбу с коронавирусом

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 99 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 48,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 165,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 3 389 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 1 602 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 19 заболевших лечится у гражданских медиков. 84 находятся в обсерваторах. Еще 1 684 человека изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 519 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 843 человек.

Центр "Вектор" сообщил об увеличении срока годности вакцины "ЭпиВакКорона"

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 259 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,6 тысячи пациентов, из которых более 12 тысяч гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 573 469 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд оказал Брейвику в досрочном освобождении
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году