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01.02.2022 17:43
Рубрика: Общество

Около 580 тысяч бюджетных мест будет распределено в вузы на 2023/2024 учебный год

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки объявляет конкурс по распределению бюджетных мест в вузах на 2023/2024 учебный год. Прием заявок - с 1 февраля по 3 марта 2022 года.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Всего в вузах будет распределено 579 542 бюджетных места. Участвовать в конкурсе могут вузы, организации дополнительного профобразования и научные организации.

Фото: РИА Новости
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Конкурс проводится по всем специальностям и направлениям подготовки, укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, в том числе по группам научных специальностей. В конкурсе не участвуют вузы Минкультуры - для них профильное министерство проводит свой конкурс на 10 614 мест.

При этом распределение мест по специальностям "Культурология", "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", "Дизайн", "Реставрация" остается за Минобрнауки.

Как и в этом году, в лидерах по объему бюджетных мест на очные отделения по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры -"Образование и педагогические науки" (39 с лишним тысяч мест), "Информатика и вычислительная техника" (почти 34 тысячи мест), "Лечебное дело" (около 19 тысяч мест).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в соответствии с объявлением. Требования к заявке размещены на сайте Минобрнауки России.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович

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