Орбан: Антироссийские санкции оказались вреднее для Венгрии, чем для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным указал, что "политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем РФ.

"Санкции - средство, заведомо обреченное на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении других государств", - приводит ТАСС слова Орбана.

Орбан сообщил, что 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Будапешта и Москвы, а экономика России является гораздо более сильной, чем принято думать на Западе.

Кроме того, венгерский премьер поблагодарил Россию за предоставление вакцины "Спутник V", которую получили 900 тысяч человек