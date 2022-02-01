"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте

Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата "Орион" совершит свой первый полет в первом квартале нынешнего года. Беспилотник оснащен спутниковой связью.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика "Кронштадт". И добавили, что система спутниковой связи и управления значительно повысит эффективную контролируемую дальность действия беспилотника. В настоящее время без спутниковой антенны дальность прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления ограничена, пишет РИА Новости.

"РГ" уже сообщала о том, что первый образец обновленного "Ориона" представили министру обороны Сергею Шойгу на новом заводе "Кронштадт" в подмосковной Дубне. До 90 процентов деталей дронов изготовлены из современных композитов. Полимеры используют в том числе и для "Ориона".

"Орион" - ударный средневысотный беспилотный летательный аппарат. Взлетная масса - 1150 килограммов, крейсерская скорость - 200 километров в час, высота полета - семь километров. Масса боевой нагрузки беспилотника - 200 килограммов.