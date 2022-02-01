Патриарх Кирилл: Церковь никогда не смирится с расколом и не примет ереси

"Как не стремиться к единству христианства, к единству Церкви? Мы молимся за каждой Литургией о единстве всех Божиих Церквей, о воссоединении всех". С такими словами обратился в день своей интронизации Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отслуживший в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина божественную литургию.

Молитва о единстве Церкви, по словам патриарха, присутствует в центре церковного сознания.

- Потому что мы никогда не смиримся с разделением Церкви, с появлением расколов, ересей, всего того, что нарушает единство Церкви, - говорится в его проповеди, опубликованной на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх произнес эту проповедь в день святого Марка Эфесского, который в свое время (14-15 века), понимая важность единства, хорошо сознавал, что нельзя капитулировать и сдавать позиции перед теми, кто не несет подлинного единств. Нельзя отказываться от того, во что мы веруем и что исповедуем в Православной церкви.

По словам патриарха, он в одиночестве предотвратил огромную опасность, исходившую от политических сил, стремившихся распространить влияние Запада на Византийский восток. И привнести на него культурные, политические, религиозные треволнения, бушевавшие тогда на Западе.

Патриарх призвал и сегодня молитвы о воссоединении соединять с заботой о чистоте веры.