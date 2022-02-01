Пентагон не получал приказ о переброске войск в Европу

Приказа о начале переброски американских войск в Европу Пентагон пока не получал, заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби. Ранее сообщалось, что такое решение должен был принять президент страны Джо Байден.

"Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО)", - цитирует РИА Новости ответ Кирби на вопрос о возможной переброске контингента.

О том, в какую именно из стран-членов НАТО могут быть передислоцированы войска, Кирби также не смог ответить.