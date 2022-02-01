Песков не исключил звонка Путина вдове Ельцина

Президент России может сегодня позвонить вдове Бориса Ельцина Наине, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Сегодня, 1 февраля, Ельцину исполнился бы 91 год со дня рождения.

На вопрос о том, будут ли памятные мероприятия в этот день, Песков заметил, что родные и близкие возлагают цветы к могиле, а государственного протокола на этот счет нет. Журналист уточнил, что имеет в виду звонок Владимира Путина Наине Иосифовне. "Да, чаще всего он ей звонит, не исключаю, что и сегодня тоже решит ей позвонить, но точно мне неизвестно", - ответил пресс-секретарь президента, заверив, что если об этом станет известно, то он сообщит.

Пескова также спросили об отношении к Ельцину в Кремле. "Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - подчеркнул он.