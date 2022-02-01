Песков не исключил звонка Путина вдове Ельцина

Новости

Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар 13:44
Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3" 13:41
Названы дата и место похорон Виктора Мережко 13:28
Песков подтвердил планы Путина и Макрона встретиться лично 13:17
В испанской Валенсии три полевых госпиталя полтора года простояли без дела 13:15
Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля 13:10
Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности 13:06
Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства 13:06
В Москве таксист оплевал пассажирку из-за плохого запаха 13:04
В Москве похоронили Леонида Куравлева 13:04
Обязательная вакцинация в Австрии стартует 8 февраля 13:04
ВМФ на учениях отрабатывает защиту национальных интересов РФ в Мировом океане 13:03
Украина приступила к реверсу газа из Венгрии 13:01
МЧС опровергло фейк об эвакуации жителей Ханты-Мансийска 12:55
Глава "Молдовагаза" сообщил о снижении закупочной цены у "Газпрома" 12:53
Численность амурских тигров выросла до 600 особей 12:38
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью 12:32
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы 12:23
Умер соратник Брюса Ли и Чака Норриса, актер Роберт Уолл 12:22
Депутат предложил ввести штрафы за отсутствие геномной регистрации у мигрантов 12:10
Территории возле семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году 12:05
Вышел первый трейлер фильма "Воланд" по "Мастеру и Маргарите" 12:02
Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной 12:01
Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве 11:58
Aerosmith отменили европейский тур с концертом в России 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 13:32
Рубрика: Власть

Песков не исключил звонка Путина вдове Ельцина

Текст: Кира Латухина
Президент России может сегодня позвонить вдове Бориса Ельцина Наине, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Сегодня, 1 февраля, Ельцину исполнился бы 91 год со дня рождения.
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На вопрос о том, будут ли памятные мероприятия в этот день, Песков заметил, что родные и близкие возлагают цветы к могиле, а государственного протокола на этот счет нет. Журналист уточнил, что имеет в виду звонок Владимира Путина Наине Иосифовне. "Да, чаще всего он ей звонит, не исключаю, что и сегодня тоже решит ей позвонить, но точно мне неизвестно", - ответил пресс-секретарь президента, заверив, что если об этом станет известно, то он сообщит.

Пескова также спросили об отношении к Ельцину в Кремле. "Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны", - подчеркнул он.

Умер бывший личный фотограф Ельцина

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Борис Ельцин

Главное сегодня

Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах
Лавров и Блинкен обсудят реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Беларусью
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году