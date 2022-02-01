Песков не подтвердил планов телефонного разговора Путина и Джонсона 1 февраля

Президент России и премьер-министр Великобритании 1 февраля не будут общаться по телефону. Таких планов на сегодня нет, сообщил, отвечая журналистам, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На сегодня разговор не запланирован", - сказал Песков​​​. И напомнил, что Кремль не анонсировал эту беседу. "В то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы", - продолжил он, пообещав, что тогда журналистов проинформируют по итогам.

Напомним, что вчера британские СМИ сообщили о планах Бориса Джонсона переговорить с Владимиром Путиным по телефону 31 января, а позднее - что беседу отменили. "Я поговорю с президентом Путиным, как только смогу", - сказал накануне Джонсон, выступая в парламенте.