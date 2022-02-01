Песков: Россия пока не передавала США свою реакцию на ответ по гарантиям безопасности

Реакция России на ответ Запада по гарантиям безопасности еще готовится, полученный Вашингтоном документ - о другом. Такие пояснения дал журналистам, отвечая на вопросы о соответствующем заявлении Госдепартамента США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, там возникла путаница, это были другие соображения, несколько по другой проблематике", - сказал Песков. "Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних времен, передано не было. Пока еще этот ответ готовится", - уточнил он.

"Это просто произошла некая путаница, которая была вроде бы устранена, наше министерство иностранных дел уже это опровергло", - подчеркнул пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, что же это был за документ, он ответил: "Другой".

Ранее информацию о передаче ответа на предложения США также опровергли в МИД РФ. По словам замглавы МИД Александра Грушко, это сообщение не соответствует действительности.