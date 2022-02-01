Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства

Резкий рост цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса заметили в Кремле и обещали обратить на это внимание.

На брифинге журналисты рассказали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о том, что цены на указанные медикаменты взлетели и спросили, будут ли какие-то поручения на этот счет.

"Мы обратим обязательно на это внимание", - заверил Песков. "В данном случае наверняка оперштаб как-то мониторит эту ситуацию", - подчеркнул он. Поблагодарив за информацию, пресс-секретарь президента еще раз повторил, что "это повод, чтобы обратить на это внимание".