Почему в России не хотят сеять свои семена

Новости

Бирюков: Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада 15:46
Путин рассказал премьеру Италии о ключевых подходах РФ к вопросам безопасности 15:43
США перебросили в Европу редкий самолет WC-135 Constant Phoenix 15:32
Стала известна зарплата новичка "Зенита" Юри Алберто 15:23
Путин проведет 2 февраля церемонию вручения высших госнаград 15:22
Полициях Гамбурга проводит спецоперацию в школе 15:19
Рост украинского транзита опустил цены на газ в ЕС ниже 900 долларов 15:19
Дмитрий Мезенцев призвал совместно открывать новые страницы о ВОВ 15:11
В украинской армии больше не будет призывников 15:07
В Минске предупредили Вильнюс о жестких мерах в ответ на прекращения транзита 15:05
С 2023 года выплаты по больничным смогут получать больше граждан 15:04
Минкультуры России открыло сбор заявок на господдержку от кинофестивалей 15:03
Выпущена коллекция NFT-токенов, созданных на основе предметов убранства синагоги 14:58
"Лента" закрыла сделку по покупке "Утконоса" 14:54
Польша считает украинских беженцев дешевой рабочей силой 14:54
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку" 14:45
ВОЗ разъяснила правила использования перчаток во время пандемии COVID-19 14:41
ЕC выделил Украине помощь на 1,2 миллиарда евро 14:40
Пассажиропоток на БКЛ в Москве сравнялся с МЦК 14:39
У бывшего руководства украинского "Нафтогаза" проходят обыски 14:35
На Среднем Урале колледжи и школы перевели на удаленку из-за COVID-19 14:32
В 2022 году МКАД полностью покроют системой видеоаналитики 14:30
Во Владивостоке в частной школе произошел крупный пожар 13:44
Сухоруков рассказал, как уговаривал Балабанова снять "Брата 3" 13:41
Названы дата и место похорон Виктора Мережко 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 15:19
Рубрика: Экономика

Почему в России не хотят сеять свои семена

Текст: Татьяна Карабут
Российская наука добилась определенных успехов в создании семян отечественной селекции, но аграрии зачастую не хотят их использовать, а нередко и не знают о существовании каких-то новых сортов. Такое мнение сенаторы и представители аграрной отрасли высказали на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Ключевая проблема заключается в том, что рынок как механизм, который мог бы поддерживать долгосрочное развитие российской селекции, не работает, считает директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

Сенаторы предложат ввести госзадание в семеноводстве

"Мы стараемся подпирать развитие российской селекции мерами государственного субсидирования, государственной поддержки, то есть очень многое зависит от государства. Как только государство эти подпорки уберет (а неизбежно этот момент наступит, потому что денег в бюджете не неограниченное количество, и есть другие задачи), то очень вероятно, те самые заделы и достижения в российской селекции могут обнулиться. И чтобы эту проблемы решить, важно развивать рыночные механизмы", - считает эксперт.

У нас есть госпрограмма по развитию семеноводства, и это хорошо на начальном этапе. Но, по словам Иванова, во многих странах мира, которые прошли через трансформацию своей семеноводческой отрасли (Франция, Австралия, США), работают механизмы рыночной коммерциализации. Это значит, что тот селекционный, семеноводческий материал, который поступает сельхозтоваропроизводителю, им востребован. И сельхозтоваропроизводитель сам решает, какие семена ему покупать.

Некоторые участники совещания в Совфеде высказывали предложения, что для развития собственного семеноводства стоило бы, например, ввести квоты на импортные семена в течение пяти лет, пока отечественные аграрии не привыкнут и не научатся пользоваться отечественными семенами.

Однако Алексей Иванов уверен, что такие методы не будут эффективными. Российские аграрии умеют считать издержки и урожайность, и сами понимают, какие семена им подходят, чтобы добиться необходимых результатов. Именно сельхозтоваропроизводитель должен быть заказчиком на этом рынке. А для этого он должен платить за полученный семенной материал, и эти деньги должны поступать на развитие селекции. Для этого во всем мире используются инструменты роялти (компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности) - когда некий фиксированный процент от продажи конечной продукции поступает селекционерам. Это позволяет им рассчитывать на определенный объем поступлений в долгосрочной перспективе. Но у нас такой механизм возврата инвестиций работает слабо даже по тем агрокультурам, где доля своих семян высокая (например, пшеница), считает Иванов.

Такой инструмент достаточно эффективно работает в других сферах оборота интеллектуальных прав, например, в сфере авторского права, где собираются вознаграждения в пользу авторов.

Матвиенко возмутилась медленным развитием семеноводства в стране

"Подобные механизмы могут быть реализованы и в сфере селекционной, семеноводческой деятельности, чтобы замкнуть эту цепочку, чтобы сельхозтоваропроизводитель платил за этот результат, который он получает, и селекционер зависел от выбора, который делает сельхозтоваропроизводитель, не от государственных субсидий", - пояснил Алексей Иванов.

В Доктрине продовольственной безопасности обозначен минимальный порог, сколько в России должно использоваться семян отечественной селекции, - не менее 75%. Сейчас этот минимум обеспечен далеко не по всем агрокультурам. Так, своих семян пшеницы озимой у нас 94%, а семян овощей - только 39% от потребности. А, например, по семенам сахарной свеклы мы почти полностью зависимы от импорта.

Экономика АПК

Главное сегодня

Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты и лекарства
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
В РФ изменились параметры оценки нуждаемости семьи в детских выплатах
В Ленинградской области для школьников ввели внеплановые каникулы
У бывшего руководства украинского "Нафтогаза" проходят обыски
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году