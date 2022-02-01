Почти четверть горожан задумалась о переезде за город

Из-за происходящих перемен в укладе жизни, продиктованных, в основном пандемией, до 22% россиян, в основном старше 30 лет, просчитывают разные варианты переезда за город. Таковы итоги "Исследования поведения потребителей"", которое провела компания EY по заказу РИА Новости. Особенно высок процент желающих переехать за города в сельскую местность - 27% - среди жителей Москвы.

По мнению партнера EY Андрея Речицкого, курировавшего исследование в России, если мысли о переезде за город в регионах обусловлены возможностью работать на удаленке, то в Москве чаще такая возможность рассматривается из-за дороговизны жизни в столице и сжатия финансовых возможностей у части москвичей.

По данным опроса, 54% участника опроса хотели бы во время пандемии работать из дома, но на текущий момент только около 20% из них продолжает работать на дистанте. Почти половина - 47% - заметили, что удаленная работа дает возможность активнее заниматься домашними делами и фитнесом. 8% опрошенных на дистанте совмещают основную работу с подработками, что позволило им увеличить семейный бюджет.

Так же 47% участников исследования признали, что они чаще стали сидеть дома, реже выходить в свет и в культурные и торговые центры, что снизило траты на транспорт, развлечения и на товары не первой необходимости. Что в них вселяет уверенность, что в сельской местности удастся работать на дистанте и экономно жить. Правда, около 50% считают, в течение трех лет произойдет частичное или полное возвращение к тому формату работы, который был до пандемии.