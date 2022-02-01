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31.01.2022 21:25
Рубрика: Культура

Подруга Микки Мауса Минни останется без мини

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Подруга Микки Мауса Минни из привычного всем красного платья в горошек переоденется в синий брючный костюм. Все, что останется от старого образа, - это бант, который теперь тоже будет синим. Такой образ знаменитой героине мультиков придумала дизайнер Стелла Маккартни к 30-летию парижского Диснейленда. Там она впервые предстанет перед зрителями в новом наряде в марте 2022 года, как раз к началу Месяца истории женщин.
Минни Маус сменит кокетливое красное платьице на брючный костюм - все в угоду прогрессивному мышлению. Фото: Disney

Как считает Маккартни, "новый взгляд на фирменный "горошек" делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения". Однако не все остались довольны преображением мышки. Кто-то указал на то, что менять дизайн одежды почти столетнего персонажа просто глупо, несмотря на все благие намерения, стоящие за этим. Кому-то просто не понравился новый дизайн, который многие сравнили со стилем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, известной любовью к брючным костюмам. "Образ (Минни. - прим. ред.) вне времени, и весь его смысл в том, чтобы отличать ее от Микки (особенно в 20-е годы). Минни в костюме выглядит как Микки в костюме", - написал пользователь Twitter XanderArt.

Фото: AP
Новая экранизация "Белоснежки и семи гномов" от Disney вызвала споры

Американская ведущая и консервативный политический обозреватель Кэндис Оуэнс в эфире телеканала Fox News заявила: "Вот почему люди не воспринимают этих людей всерьез, они берут все эти вещи, которые никого не обижают, и чувствуют, что должны избавиться от них и уничтожить их... им абсолютно скучно, они пытаются разрушить ткани нашего общества, делая вид, что есть проблемы". По ее словам, подобные изменения затеваются, чтобы отвлечь внимание американцев от настоящих проблем.

Disney действительно не в первый раз "пересматривает" собственное наследие в угоду новым культурным и политическим веяниям. Ранее стало известно, что компания переснимет фильм про Белоснежку, которую сыграет актриса и певица латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер. Режиссеры картины также пообещали "изменить подход" к семи гномам и "проконсультироваться на этот счет с представителями сообщества людей малого роста". В предстоящем игровом кино по мотивам мультфильма "Русалочка" главную героиню Ариэль сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

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