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01.02.2022 20:31
Рубрика: В мире

Поездка главы МИД Великобритании на Украину сорвалась из-за COVID

Поездка главы МИД Великобритании Лиз Трасс на Украину, намеченная на 1 февраля, неожиданно сорвалась. Виной всему стал положительный тест на коронавирус, который за несколько часов до вылета в Киев сдала глава Форин-офиса, сообщило издание Politico.eu. В итоге демонстрировать солидарность с незалежной придется британскому премьеру Борису Джонсону, прибытие которого в Украину также было анонсировано на вторник.

Интриги вокруг визита Джонсона в Киев добавило и то обстоятельство, что буквально накануне поездки он лично контактировал с подцепившей ковид Трасс. Это произошло прямо в палате общин, где глава британского МИД в очередной раз сыпала санкционными угрозами в адрес России. Теперь британские СМИ наперебой гадают, притащит ли Джонсон в Киев коронавирусную инфекцию помимо обещанной им украинцам помощи в объеме 88 миллионов фунтов стерлингов на "поддержку стабильного правительства и энергетической независимости".

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Но в одном факте английские медиа убеждены твердо - на Украине хозяина резиденции на Даунинг-стрит встретят более радушно, чем в Лондоне. "Бориса Джонсона может ждать гораздо лучший прием от политиков и журналистов в Киеве, чем недавно он получил в Вестминстере", - иронизирует британский телеканал Sky News. По мнению комментаторов, именно от внутриполитических скандалов на берегах Темзы, связанных с неподобающим участием главы правительства Ее Величества в вечеринках в период локдауна, Джонсон и "сбежал" в Украину. Стремясь тем самым переключить внимание общественности с собственной страны на беспроигрышную для многих западных политиков тему - "угрозу российского вторжения", якобы грозящую незалежной. Премьер Польши Матеуш Моравецкий, а также Нидерландов Марк Рютте посещают Киев 1 февраля. При этом глава польского правительства, стремящийся не отставать от "старших товарищей" по НАТО в деле накачки Украины оружием, уже обещал передать партию переносных зенитно-ракетных комплексов "Гром", беспилотные летательные аппараты, зенитные снаряды и другие вооружения.

Демонстративный политический туризм западных руководителей, вызванный наряду с откровенным желанием понравиться Вашингтону, также внутренними конъюнктурными соображениями, провоцирует у украинского руководства представление о собственной стране как о "пупе Земли". "Все едут к нам", - с неподдельной гордостью сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде во вторник. И намекнул на создание нового формата политического сотрудничества с Лондоном и Варшавой. Правда, в чем оно будет заключаться и что конкретно от него может получить Киев, осталось за скобками. Парадоксально, что в то время, как западные политики отмечаются в Киеве, чтобы продемонстрировать свою лояльность Вашингтону, эвакуация части дипперсонала из значительного числа посольств в Киеве продолжается.

Взгляд из Украины
Эти новенькие противотанковые комплексы Киеву услужливо прислали из Британии. Фото: Getty Images

Киев, несмотря на собственные заявления об отсутствии планов решать конфликт на Донбассе силой, резко наращивает военный потенциал. Как стало известно первого февраля из выступления президента Владимира Зеленского в Верховной раде, Вооруженные силы Украины увеличат свою численность на 100 тысяч человек. Согласно представленному в парламент закону об укреплении обороноспособности страны, в организационной структуре украинской армии будут созданы 20 новых бригад. Увеличение количества силовиков произойдет в течение трех лет. Одновременно будут приняты меры соцподдержки военнослужащих ВСУ.

"Этот указ не потому, что скоро война. Это я говорю для всех. Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине", - пояснил Зеленский свою инициативу.

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