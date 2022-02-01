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01.02.2022 12:56
Рубрика: Культура

Появился тизер-трейлер фильма "Воланд"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня вышел первый тизер-трейлер фильма Михаила Локшина "Воланд", из которого можно понять стилистику будущего фильма.

Парадоксально, но сам Воланд в тизере-трейлере появляется мало. При этом обыграна стилистика Джокера. В начале трейлера появляется Коровьев (Юрий Колокольников) одетый "под Джокера". А в конце сам Воланд (актер Аугуст Диль) демонстрирует дьявольский смех. В остальном же о Воланде только говорят. В трейлере есть такие актеры, как Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита) Полина Ауг (Гелла), Никита Тарасов (следователь), Данил Стеклов (Иван Бездомный). А также - Алексей Гуськов, Леонид Ярмольник и другие. Кота Бегемота в трейлере нет. Глаза у всех героев картины - безумные.

Фото: "Вольга"
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К выходу тизера-трейлера создатели фильма, который снимается по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита", напоминают и синопсис новой картины:

"Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи - это люди из его окружения, а главный герой - загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое…".

Фильм "Воланд" готовится к выходу в прокат 1 января 2023 года.

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