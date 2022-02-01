Покупки книг по духовной литературе выросли почти на треть

Россияне стали чаще покупать духовную литературу. Объем ее продаж за 2021 год вырос почти на 30%. Об этом сообщил книжный сервис "Литрес", на основе социологического исследования, проведенного в 2021 году.

По данным "Литрес", динамика продаж духовной литературы за 2021 год выросла более чем на 29% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом - на 147%. Правда, как признают в "Литрес", продажи эзотерической литературы все же опережают продажи духовной ни много ни мало на 83% по итогам прошлого года.

Как установили авторы исследования, самыми популярными книгами в жанре духовной литературы стали книги "Две жизни" Конкордии Антаровой и "Несвятые святые и другие рассказы" митрополита Тихона (Шевкунова).

Что же касается популярной художественной литературы по теме веры и религии, то самой раскупаемой художественной прозой стал роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". В десятку самых покупаемых и читаемых книг также вошли "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и ряд других.