Полициях Гамбурга проводит спецоперацию в школе

Отряды полиции немецкого города Гамбург прибыли к зданию школы Otto-Hahn в районе Енфельд.
По сообщениям очевидцев, в школу зашел подросток, вооруженный огнестрельным оружием.
Как сообщает Twitter полиции, сейчас вокруг образовательного учреждения выставлено оцепление. Правоохранительные органы города приведены в повышенную готовность.
Es ist nicht klar, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten hat oder nur "in Richtung des Schulgebäudes" und dann vielleicht an der Schule vorbei ging.— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 1, 2022
Das Schulgebäude wird vorsorglich aktuell durch Spezialeinheiten durchsucht.#Jenfeld