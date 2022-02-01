Польша и Украина могут построить совместный газопровод

Польша и Украина планируют построить совместный газопровод для перекачки газа с запада на восток в недалеком будущем. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, передает ТАСС.

Как указал Моравецкий, Польша уже передает Украине газ с запада на восток. "Расширение пропускной способности за счет строительства газопровода позволит передавать большие объемы газа", - сказал он. Сейчас Польша способна передавать Украине небольшие объемы газа в рамках краткосрочных поставок.