Польша считает украинских беженцев дешевой рабочей силой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках своего визита в Киев заявил украинским СМИ, что Варшава не рассматривает возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Наоборот, "дешевая рабочая сила Варшаве не помешает".

По словам поляка, в случае конфликта Варшава будет готова оказать помощь украинским беженцам, число которых может достичь миллиона человек.

"Польские предприниматели ценят украинских работников, из года в год требуется еще больше рук, - сказал Моравецкий. - Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины - это, конечно, хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает".