Пользователи “Госключа” смогут дистанционно делать покупки в маркетплейсах

У россиян с 1 февраля появилась возможность дистанционно делать покупки товаров и услуг в маркетплейсах при помощи приложения "Госключ". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе", - объяснил заместитель председателя правительства.

Чернышенко не исключил, что в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". По его словам, это повысит безопасность операций, ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость действий.

Вице-премьер также отметил, что в 2021 году с помощью "Госключа" было подписано более 100 тысяч договоров.

По словам замглавы Минцифры России Олега Пака, "Госключ" позволяет удостовериться, что продавец с маркетплейса имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг.

"После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий", - пояснил Пак.

Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией стало дистанционное заключение договоров на мобильную связь без посещения офиса оператора. Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале Госуслуг. Подтвердить свою личность можно либо при помощи онлайн-подтверждения через банк пользователя, либо через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС.