Пользователям WhatsApp рассказали о серьезной опасности

Среди пользователей WhatsApp активно набирает популярность бесплатное приложение WAMR, которое обещает восстановить удаленные сообщения и статусы.

Помимо WhatsApp, оно также способно работать и с другими мессенджерами, включая Facebook Messenger и Telegram. Из-за того, что WhatsApp использует шифрование, инструмент не может получать доступ непосредственно к сообщениям - вместо этого он сканирует историю уведомлений, находит сообщения и создает их резервные копии.

По словам разработчиков, восстановить можно как текстовые сообщения, так и документы, видео, анимированные GIF-файлы и другие данные.

Однако, как пишет Security Newspaper, использование WAMR может дорого обойтись пользователям. Дело в том, что приложение при установке требует доступ к хранилищу смартфона, списку контактов и истории поиска в интернете.

Приложение до сих пор доступно в Play Store, а счетчик скачиваний уже превысил 50 миллионов.