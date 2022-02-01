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Пользователям WhatsApp рассказали о серьезной опасности

Текст:   Антон Благовещенский
01.02.2022,  
11:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди пользователей WhatsApp активно набирает популярность бесплатное приложение WAMR, которое обещает восстановить удаленные сообщения и статусы.

Помимо WhatsApp, оно также способно работать и с другими мессенджерами, включая Facebook Messenger и Telegram. Из-за того, что WhatsApp использует шифрование, инструмент не может получать доступ непосредственно к сообщениям - вместо этого он сканирует историю уведомлений, находит сообщения и создает их резервные копии.

По словам разработчиков, восстановить можно как текстовые сообщения, так и документы, видео, анимированные GIF-файлы и другие данные.

Названа важная настройка смартфона, которую нужно включить

Однако, как пишет Security Newspaper, использование WAMR может дорого обойтись пользователям. Дело в том, что приложение при установке требует доступ к хранилищу смартфона, списку контактов и истории поиска в интернете.

Приложение до сих пор доступно в Play Store, а счетчик скачиваний уже превысил 50 миллионов.

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Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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