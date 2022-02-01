Посол РФ в Болгарии: Для России неприемлема сама мысль о войне с Украиной

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу NOVA заявила, что у Москвы нет заинтересованности в развязывании войны с Украиной.

"Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, - подчеркнула глава дипмиссии. - Украина является нашим соседом, нам нужно жить в мире".

Как отметила дипломат, Украина используется Западом в качестве предлога для эскалации напряжения и нагнетания истерии в СМИ. При этом Митрофанова допустила возможную провокацию в отношении Донецкой и Луганской республик. "Для чего нам начинать войну против Украины? Какой в этом смысл? Какие задачи мы решим этой войной? Никаких", - сказала посол.

Митрофанова также прокомментировала отношение России к членству в НАТО самой Болгарии. По ее словам, Москва в настоящее время не настаивает на выходе Софии из альянса. Дипломат заверила, что балканская республика не является мишенью для Кремля, а стала бы таковой исключительно в случае развертывания на своей территории стратегического наступательного вооружения, направленного против РФ.